Selçuklu Sultanı'nın haber kuşları, sıva altından çıktı

ANTALYA'nınilkve en eski mahallesindeki tek katlı evin köşe duvarında, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın haber kuşları ile hayat ağacının figürlerine rastlandı. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, eserlerin bölgede ilk defa görüldüğünü ve başka örneği olmadığını söyledi.

Turizm kenti Antalya'nın ilk ve en eski mahallesi Haşim İşcan Mahallesi'nin geçmişi, Selçuklu dönemine kadar uzanıyor. Mahalle, birbirine bitişik tek ya da 2 katlı yapılardan oluşuyor. Tarihi mahalle aynı zamanda yangınlar ve eski yapıların sık sık yıkılması ile de gündeme geliyor. Mahallede tarihe ışık tutan bazı kalıntılar da yer alıyor. 1304 Sokak'ta tek katlı binanın köşe duvarında, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın haber kuşlarının işlendiği oyma figürler bulundu. Üç ayrı taşın üzerine iki çift güvercin ve bir de hayat ağacının oyularak işlendiği taşlar, binanın sıvası altından çıkarılınca fark edildi. Kuşların birbirine dönük şekilde işlendiği ve günümüze kadar bozulmadan korunduğu dikkati çekti.

YAKLAŞIK 850 YILLIK

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram, yaklaşık 850 yıllık 3 eser üzerinden detaylı inceleme yaptı ve binanın sahibi ile görüştü. Eserin en hızlı şekilde Antalya Valiliği'nce korumaya alınacağını belirten Karabayram, "Bu mahalle, özel bir mahalle. Temel yapısı, 13'üncü yüzyıla kadar uzanıyor. Kuş figürleriyle ilgili net olarak söyleyebilirim ki bunlar, Alaaddin Keykubat'ın haber kuşları. Bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş. Bu eserler bir başka yerden de getirilip, buraya konulmuş olabilir. Ancak binanın yapısına da bakınca, Selçuklu mimarisinde yapılan bir bina olduğunu görüyoruz. Antalya'da ve bölgede ilk ve tek eser" dedi. BETON KAPLAMA İÇİNDEN ÇIKTI

Karabayram, eserin büyük oranda bozulmadan korunarak günümüze kadar geldiğini söyledi. Eseri inceledikten sonra hem eserlerin üzerindeki hem de bina üzerindeki beton sıvaya müdahale edeceklerini ifade eden Karabayram, "Beton kaplamanın altından çıktı. İnceledim ve hem binanın hem de eserlerin üzerindeki beton kaplama kazınıp, bina tamamen incelemeye alınacak" diye konuştu. Haşim İşcan Mahallesi muhtarı Halil Ay da mahallenin özel bir mahalle olduğunu, her köşesinde bir eser olduğunu söyledi. Muhtar Ay, mahallenin yangın ve eski yapılarla gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını, bu bölgenin özel bir proje ile turizme kazandırılması gerektiğini kaydetti.