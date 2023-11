Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 12'nci haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK´ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.

Gabriel Margarit, aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Taktiksel anlamda harika bir maç çıkardıklarını belirten Margarit, "Geçen hafta çalıştığımız bütün planlara sadık kaldığımız için mutluyuz. Taktiksel anlamda harika bir maç çıkardık. Fırsat bulduğumuzda da gole çevirdik. Bugünün stratejisi rakibe topu vermek, maçı onlar kontrol ediyor gibi olmasını sağlamak ve daha sonra alanlar bulup golü atmaktı. Yedekten giren oyuncular için de mutluyum. Onlar da iyi oyun çıkardı. Biz Rumence bir şey söylüyoruz: `Geldim, oynadım ve 3 puanı alıp evime döndüm´ diye sözümüz var. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Eminim daha da iyiye gideceğiz" diye konuştu.

"AYNI STRATEJİYE DEVAM EDECEĞİZ"

Maçın kolay olup olmadığı sorusuna Margarit şu ifadelerle yanıt verdi:

"Kolay bir maç değildi ama taktiksel olarak bu maça iyi hazırlanmıştık. Eğer sonuca bakarsanız maça bakmadan kolay bir maç olduğunu söyleyebilirsiniz ama kolay değildi. Çünkü Alanya´nın çok iyi ofansif etkili oyuncuları var. Sonuçlar iyi olduğu sürece aynı stratejiye devam edeceğiz."

FATİH TEKKE: ALANYASPOR CAMİASI ADINA ÜZGÜNÜM

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise taraftarların önünde ilk karşılaşmada galibiyetle ayrılmamanın üzüntüsü yaşadıklarını belirttiği açıklamasında, üretken olamadıklarını vurguladı. Tekke, "İkinci yarının son bölümü. İlk yarının son bölümü bence maçın kırılma anlarıydı genel hatlarıyla. 4-5 antrenmanla beraber bence sahadaki yerleşim gayet iyi. Oyuncularımın bireysel performansı belki istediğim gibi değil ama genelde ne yapmak istiyorsak onu yaptık ve karşılaşacağımız maç bu şekildeydi zaten. Geçiş takımı demiştik. Hatalar oluyor, hepimiz yapıyoruz ama bir teknik adamın, başlamak istemediği bir şekilde bir başlangıç oldu. Umarım buradan çıkışlar çok daha sert ve iyi olur ki özellikle bunu söylemek istiyorum. Takımın potansiyeli, isteği, verdiği cevap bana göre ihtiyacımız olan galibiyet idi. Taraftarımızın önünde ilk karşılaşmamız kendi adıma, ekibim adına, camia adına açıkçası üzüldüm. Ama futbolun içerisinde bunlar var. Nasip değil diyoruz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kolay bir periyot gözükmüyor ama Alanyaspor'un bulunduğu yer asla hak ettiği yer değil. Biz bunu normalleştirmek ve yukarı çıkartmak için çaba sarf edeceğiz. Allah nasip ederse inşallah bunu başaracağımıza çok ciddi eminim. Belki son söyleyeceğim şey de kadere iman etmek gerekir. Dolayısıyla biz evet üzüldük. Belki bunda bir hayır vardır. Ben böyle inanıyorum. Oyunun tamamında istediğimiz oyun. Üretken miydik? Hayır değildik. Top bizde olmasına rağmen oyuncu performansları da açıkçası biraz ön plana çıktı" diye konuştu.

"PROTESTOLAR KİMİN HOŞUNA GİDER Kİ?"

Alanyaspor taraftarının alkışlı protestosuna ilişkin sorulan soru üzerine kötü bir oyun değildi, başlangıç kötüydü diye konuşan Tekke, "Genelde 90 dakika boyunca topa sahip olan bir Alanyaspor, ikinci yarı çok üretken olamayan bir Alanyaspor. Rakibimizin sadece yerleşik savunmada 5'li, 5-3-2 bazen 5-4-1 bekleyen bir takım, geçiş takımı. Dediğim gibi üçüncü bölgede daha üretken. Özellikle bu tip maçlarda golü sizin bulmanız lazım ki rakibiniz biraz daha geniş oyun oynasın. Bugün bunu başaramadık. Çünkü bir duran top penaltı ve oyunun ilk yarısının son bölümünde 2-0. İkinci devre arasında oyuncularıma söylediğim şey kesinlikle çevirebiliriz, ilk golü 80'e kadar bile bulsak bu maçı çevirebiliriz. Fakat top bizdeydi. Evet, üretkenliğini açıkçası beklediğim düzeyde değildi. Protestolar oluyor yani mağlubiyet kimin hoşuna gider ki? Yani ben daha henüz Alanya'da, Alanyaspor tesisleri haricinde bir de yanında bir cami var, oraya gidebildim. Onun haricinde sadece tesislerdeyim. Dolayısıyla hayatım benim orada geçecek. Nasip olursa tabi. Kötü bir başlangıçtı kabul ediyorum. Kötü bir oyun değildi. Başlangıç kötüydü. Oyuncu performansları olabilir. Doğal olarak bu mağlubiyet tamamıyla benim sorumluluğumda. Oyuncularıma da söyledim, sizle de paylaşabilirim. Oyuncularıma dediğimi sizlere de söyleyebilirim. Mağlup olduğumuz zaman ben mağlup olacağım. Galip geldiğiniz zaman siz galip geleceksiniz. Bu bugün için de geçerliydi. Kötü bir başlangıç oldu ama her şeyde bir hayır var. Ben buna inanıyorum. Çünkü iyi çalışıyoruz. Oyuncularımın da açıkçası galibiyete ihtiyacı var. İnşallah bunu yakalarsak sonrasında konuşacağımız cümleler kuracağım hücumları Alanyaspor için çok daha değerli olacak, çok daha olumlu olacak diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"ZOR OLACAK AMA ZORU DAHA GÜZEL OLACAK"

Alanyaspor´un gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı da değerlendiren Tekke, "Üçüncü bölgede zaten problemimiz vardı. Bundan öncekinde de vardı. Olabilir ama bazen çok iyi vurursunuz olmaz. Bazen istediğiniz top gelmez, bazen kötü vurursunuz olur. Bu bir kırılma anıdır. Forvetler için de böyledir, hücum oyuncuları için de böyledir. Şu an totalde böyle bir kırılma anını bekleyen bir Alanyaspor var ama her şeyiyle kulüp olarak gördüğüm ülkede belki de en iyi kulüplerden bir tanesi diyebilirim. Şu an moralim bozuk, üzgünüm. En az sizler kadar, herkes kadar, belki daha fazla. Çünkü bu işi başarmayı herkesten daha çok ben istiyorum. Başardığımızda Alanyaspor'un geleceğiyle ilgili de fikirlerim var. Çünkü iyi oyuncu kalitemiz var. Evet eksiklerimiz vardı. Fidan Aliti´nin olmayışı etkili olabilir. Oğuz antrenmanlara çıkamamıştı. Son antrenmana çıkışı, biraz adalesinde, kasığında oluşan problemi vardı. Dolayısıyla tüm bunları değerlendirdiğimizde eleştiri olacak. Çünkü içeride 3-0 mağlup olduk. Dolayısıyla uzatmaya gerek yok bu mağlubiyet kesinlikle benim suçum. Kötü başlangıç oldu. Umarım Alanyaspor camiası bizimle bütünleşir. Biz onlarla bütünleşiriz ki duygularımız çok birbirine yakın, davranışlarımız çok birbirine yakın. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Zor olacak ama zoru daha güzel olacak diye düşünüyorum inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.

