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        Tatilci Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda eşya çıktı

        ANTALYA´nınAlanya ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:00
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        Tatilci Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda eşya çıktı
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        ANTALYA´nınAlanya ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı.

        Alanya'da bulunan 5 yıldızlı her şey dahil otele tatile gelen Rus aile çıkış işlemlerini gerçekleştirdiği sırada otel personeli hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine otel personeli ailenin bavullarını kontrol etti. Bavulların içi tamamen otel ürünleri ile doldurulmuş halde bulunurken aramada, şampuan, sabun, bez terlik, kapalı tek porsiyonluk reçel, bal ve lokum gibi çok sayıda otele ait ürün çıktı. Ayrıca turistlerin alkollü içecekleri de pet şişelere doldurduğu belirlendi. Otel yönetimi müşterilerden şikayetçi olmazken ürünlere el koydu. Otel personeli ise bavulların içinden çıkanları cep telefonuyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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