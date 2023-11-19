Antalya'da fırtına; ağaçlar devrildi, tekne battı (2)
ÇINARAĞACIDEVRİLDİ, 1 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği, geceden beri fırtınanın etkili olduğu Antalya'da, 50 yıllık çınar ağacı da devrildi. Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1116 Sokak'ta yola ve 1 otomobilin üzerine devrilen ağacı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kesme makinesi ile ağacı ayırıp, kapanan yolu yeniden trafiğe açtı. Bu sırada ekiplere, bir vatandaşın da yardım ettiği görüldü. Ağacın devrildiği otomobil de kısmen hasar gördü.
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