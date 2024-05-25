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        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:10 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:10
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        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 2 kişi yaralandı.

        Hamza Sayık (32) idaresindeki 59 DG 488 plakalı otomobil, Konya-Antalya kara yolu Yarpuz Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Neslihan Sayık (30) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Hamza Sayık ile 13 aylık bebek Batuhan Sayık Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Öte yandan, sürücü Hamza Sayık'ın Kars'ta görevli askeri personel olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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