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        Alanya'da bir şüpheli, 2 kişiyi ayrı yerlerde tabancayla vurdu; olayın biri kamerada

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, birbirine yakın iki ayrı bölgede S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:10
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        Alanya'da bir şüpheli, 2 kişiyi ayrı yerlerde tabancayla vurdu; olayın biri kamerada
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        ANTALYA’nın Alanya ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, birbirine yakın iki ayrı bölgede S.Y. ve D.A’yı tabancayla vurup yaralayarak olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. D.A.'nın vurulduğu anlar, vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

        ​Olay, saat 18.00 sıralarında, Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, bilinmeyen nedenle S.Y.’yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. S.Y.’yi yaraladıktan sonra yakın bir bölgeye giderek orada da D.A.’yı kasık bölgesinden tabancayla vuran şüpheli daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayrı yerlerdeki S.Y. ve D.A., ilçedeki farklı hastanelere götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay anı ise bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde D.A.’nın vurulduktan sonra şüphelinin bacağını tutarak bir süre boğuştuğu, ardından da şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı. Diğer görüntüde ise şüphelinin rahat bir biçimde D.A.’yı vurduğu sokaktan ayrıldığı anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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