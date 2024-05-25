Alanya'da bir şüpheli, 2 kişiyi ayrı yerlerde tabancayla vurdu; olayın biri kamerada

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, birbirine yakın iki ayrı bölgede S.Y. ve D.A’yı tabancayla vurup yaralayarak olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. D.A.'nın vurulduğu anlar, vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

​Olay, saat 18.00 sıralarında, Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, bilinmeyen nedenle S.Y.’yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. S.Y.’yi yaraladıktan sonra yakın bir bölgeye giderek orada da D.A.’yı kasık bölgesinden tabancayla vuran şüpheli daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayrı yerlerdeki S.Y. ve D.A., ilçedeki farklı hastanelere götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.