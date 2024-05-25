Antalya'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde S.Y. ile henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tartışmaya başladı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli, tabancayla S.Y'yi bacağından yaralayıp kaçtı.

Daha sonra olay yerinden birkaç sokak ileride D.A'yı da silahla yaralayan zanlı, buradan da koşarak uzaklaştı.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.