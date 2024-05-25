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        Antalya'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:36 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:36
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        Antalya'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

        Güllerpınarı Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde S.Y. ile henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tartışmaya başladı.

        Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli, tabancayla S.Y'yi bacağından yaralayıp kaçtı.

        Daha sonra olay yerinden birkaç sokak ileride D.A'yı da silahla yaralayan zanlı, buradan da koşarak uzaklaştı.

        Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.Y. ile D.A, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, zanlının D.A'yı silahla yaralaması ve bir süre D.A. ile boğuşup kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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