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        Uzman jandarma evinde ölü bulundu

        ANTALYA'daJandarma Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman jandarma Gökhan Kam (43), asker arkadaşlarıyla beraber yaşadığı evdeki odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:05
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        Uzman jandarma evinde ölü bulundu
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        ANTALYA'daJandarma Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman jandarma Gökhan Kam (43), asker arkadaşlarıyla beraber yaşadığı evdeki odasında ölü bulundu.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3808 Sokak´ta yer alan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Kendisi gibi asker olan 2 arkadaşıyla aynı evi paylaşan İl Jandarma Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman jandarma Gökhan Kam, gece saatlerinde evine gelerek odasına geçti. Kam'ın sabah saatlerinde defalarca çalan telefonu açmaması üzerine ev arkadaşı, balkon penceresinden odasına baktı. Kam'ın odada hareketsiz yattığını gören arkadaşı, kapıyı zorlayarak odaya girdi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gökhan Kam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gökhan Kam'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen silah arkadaşları ve komutanları da Kam'ın evinin önüne gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Gökhan Kam'ın, vücut geliştirme sporuyla uğraştığı ve arkadaşlarına 3-4 gündür kalbinde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi.

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