Otizmli çocuklar, fırtınada zarar gören 'yuva'larını onarıyor ANTALYA'nınAksu ilçesinde terk edilip atıl kalan, sonrasında yapılan çalışma ile otizmli çocukların eğitim yuvası haline getirilen okul, fırtınada zarar gördü. Okulu çevreleyen ağaçlar devrilirken, 'Fıstık' ve 'Kadife' isimli 2 eşek için yapılan yuvalar da yıkıldı. Otizmli çocuklar, kendilerine 'yuva' olan okullarının onarım çalışmalarına destek veriyor.

ANTALYA'nınAksu ilçesinde terk edilip atıl kalan, sonrasında yapılan çalışma ile otizmli çocukların eğitim yuvası haline getirilen okul, fırtınada zarar gördü. Okulu çevreleyen ağaçlar devrilirken, 'Fıstık' ve 'Kadife' isimli 2 eşek için yapılan yuvalar da yıkıldı. Otizmli çocuklar, kendilerine 'yuva' olan okullarının onarım çalışmalarına destek veriyor.

Topallı Mahallesi'nde 1950 yılında yapılan, uzun yıllar önce terk edilen ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'nce otizmli çocukların kendilerini evlerinde gibi hissettiği eğitim merkezine dönüştürülen köy okulu, geçen hafta etkili olan fırtınada zarar gördü. Haftada 5 gün çocukların eğitim gördüğü okulun etrafındaki büyük çam ağaçlarından bazıları yıkıldı. Yine çocukların ilgilendiği bahçede 'Fıstık' ve 'Kadife' isimli 2 eşek için yapılan ahşap yuvalar yıkılırken, okulun çevresindeki duvarların da bir bölümü çöktü. Bazı ağaçlar, çocukların yürüyüş yaptıkları alandaki çardakların üzerine devrildi. Fırtınada devrilen büyük bir ağacın ise eğitim görülen binanın hemen yanına düştüğü görüldü.

AĞAÇLAR KESİLECEK

Hafta başında okula gelen dernek yöneticileri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için çalışmalara başlanırken, otizmli çocuklar ile aileleri de çalışmalara destek veriyor. Otizmli çocuklar fırtına nedeniyle kırılan ağaç dallarını toplamaya ve çevre düzenlemesine yardım ediyor. Fırtınada zarar gören ağaçlar ise yapılacak kontrolün ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kesilecek.

'EĞİTİM AKSADI'

Fırtınada okulun çok zarar gördüğünü söyleyen okulun yetkilisi Demet Çileli, "O gün eğitim olmadığı için kendimizi şanslı görüyoruz. Ancak eğitim aksadı, olumsuzluklar nedeniyle çok fazla çocuğu alamıyoruz. Eğitim görülen binalarda sıkıntımız yok ancak bahçe ve bina çevresinde ciddi zarar meydana geldi. Belediyeden ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden ivedilikle buradaki tehlike arz eden ağaçların kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Yaşananlar için çok üzgün olduklarını belirten Çileli, "18 yaş üzeri otizmli çocukların gideceği çok fazla yer yok. Eğitimin dışında kalmış bu bireyler için burası, bir yaşam alanı. Aileleri için de terapi merkezi. Burayı çocuklarımız ve aileleri ile kendi emeklerimizle yaptık. Bu doğal afette de elimizden geldiğince kendimiz toparlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ETRAFI TEMİZLİYORUZ'

Çocukların eğitimden geri kalmaması için çalışmalara başladıklarını söyleyen dernek yöneticisi Halit Mert, "Geçen hafta yaşanan fırtına okulumuzda ciddi zarara sebep oldu. 100 yıllık ağaçların kırıldığını ve etrafa zarar verdiğini gördük. Fırtınada okulun duvarları yıkıldı, çardaklarımız göçtü. Okulumuz ciddi anlamda zarar gördü. Bir an önce okulun temizlenmesi ve zarar gören yerlerin onarılmaya ihtiyacı var" dedi. Okulda eğitim gören çocuklardan Cihan Köseoğlu, "Burayı temizliyoruz. Eşeklerin yuvası yıkıldı. Ağaçlar da yıkıldı. Etrafı temizliyoruz" diye konuştu.