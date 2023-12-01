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        Cullinan Belek misafirlerini `Parıldayan Yılbaşı´ konsepti ile ağırlayacak 

        Antalya´dayer alan Cullinan Belek otel misafirlerini `Parıldayan Yılbaşı´ konsepti ile 24 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında ağırlayacağını duyurdu. Otelin yeni yıl hazırlıklarının başladığını ve yeni yılın heyecanla beklendiği otele duyulan ilginin her geçen gün arttığını belirten Cullinan Belek Genel Müdürü Onur Ataç, "Yoğun bir yılın ardından `Parıldayan Yılbaşı´ konseptiyle misafirlerimize unutulmaz bir deneyim sunacağız" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:38
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        Cullinan Belek misafirlerini `Parıldayan Yılbaşı´ konsepti ile ağırlayacak 
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        Antalya´dayer alan Cullinan Belek otel misafirlerini `Parıldayan Yılbaşı´ konsepti ile 24 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında ağırlayacağını duyurdu. Otelin yeni yıl hazırlıklarının başladığını ve yeni yılın heyecanla beklendiği otele duyulan ilginin her geçen gün arttığını belirten Cullinan Belek Genel Müdürü Onur Ataç, "Yoğun bir yılın ardından `Parıldayan Yılbaşı´ konseptiyle misafirlerimize unutulmaz bir deneyim sunacağız" dedi. 

        Dünyanın dört bir yanından Cullinan Belek´e gelen konuklarına yılbaşında da özel hissettireceklerini ifade eden Ataç, "Yılın her döneminde otelimize ilgi duyan golf tutkunları da yeni yılı karşılamak için yerlerini ayırttı. Tüm yılbaşı hazırlıklarımızı aralık ayının ilk haftası tamamlayarak 24 Aralık´ta ilk kutlamamızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnce ve şık detaylarla kurgulanan yılbaşı ambiyansının yanı sıra, yılbaşı temalı sunumlar ve lezzetler hem göze hem de damağa hitap edecek. İzleyicileri de eğlence konseptine dahil eden `Voila Exclusive Cabaret Show´ 31 Aralık gecesi için yaratıcı bir ekip tarafından kurgulandı. Dans, müzik, renkler ve ışıklarla başka bir dünyanın içinde hissettirecek bir gösteri bu. İngiliz, Rus, Alman ve Türk misafirlerin günler öncesinden yaptıkları rezervasyonlarla şimdiden yüzde 80´i geçen doluluk oranına ulaştığımızı da göz önünde bulundurursak yüzlerce kişinin yeni yıla sevdikleriyle en güzel şekilde eğlenerek girmesinden sonsuz mutluluk duyacağız" diye konuştu. 

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Antalya - DHA

        2023-12-01 09:28:33

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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