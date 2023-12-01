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        Antalya'da aranan 44 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 44 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:07
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        Antalya'da aranan 44 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 44 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik 57 ekip ve 132 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyon sonucunda çeşitli suçlardan araması bulunan 171 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden, kesinleşmiş hapis cezası ile araması bulunduğu tespit edilen 44'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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