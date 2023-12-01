Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya´nın tek şehir hastanesi, deprem anında 32 santim esneyebilecek

        ANTALYA'nınilk ve tek şehir hastanesi açılış için gün sayıyor. Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 izolatör sayesinde bina, büyük depremlerde dahi en az hasarla sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Bina, sismik izolatörler sayesinde deprem anında dört yana 32'şer santimetre hareket ederek, hasar riskini en aza indirecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya´nın tek şehir hastanesi, deprem anında 32 santim esneyebilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nınilk ve tek şehir hastanesi açılış için gün sayıyor. Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 izolatör sayesinde bina, büyük depremlerde dahi en az hasarla sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Bina, sismik izolatörler sayesinde deprem anında dört yana 32'şer santimetre hareket ederek, hasar riskini en aza indirecek.

        Kepez ilçesinde 372 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen kentin ilk ve tek şehir hastanesi, açılış için gün sayıyor. Son teknoloji tıbbi cihazların yerleştirildiği hastanenin peyzaj çalışmalarına başlandı. Sağlık personeli kadrolarının tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde hasta kabulüne başlanacak. 1400 yatak kapasiteli 5 bloktan oluşan hastane bünyesinde genel hastane, kadın doğum ve çocuk hastanesi, onkoloji hastanesi, kalp damar hastanesi yer alacak. 246 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede 300 poliklinik, 43 ameliyathanenin yanı sıra, 3 bine yakın aracın park edebileceği bir de otopark bulunuyor.

        DEPREME DAYANIKLI BÖLGE HASTANESİ

        Hastane, turizm kentinin yanı sıra Isparta ve Burdur´dan da hasta kabul ederek bölge hastanesi olarak hizmet verecek. Son teknolojik cihazlarla verilen hizmet nedeniyle hastane sağlık turizmine de hizmet verecek. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6´lık iki büyük deprem sonrası önemi bir kez daha anlaşılan sismik izolatörler, hastane inşasında kullanıldı. Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 izolatör sayesinde bina büyük depremlerde dahi en az hasarla sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Hastane temelinde bırakılan boşluklar sayesinde izolatörler deprem anında binayı dört yana 32'şer santim hareket ettirebilecek. Esneme sayesinde binanın hasar riski en aza indirilmiş olacak.

        `HASTANE BÖLGE İLLERİNİN SAĞLIK İHTİYACINA DA KATKI SUNACAK´

        Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Antalya Şehir Hastanesi´nin hasta kabulüne sayılı gün kaldığını söyledi. Hastanenin bölge hastanesi olduğunu belirten Başkan Asiltürk, "Hastanemiz son teknoloji tıbbi cihazlarla donatıldı. Hasta kabulüne başladığında bölge illerinin sağlık ihtiyacına da katkı sunacak. Özellikle yatak kapasitesinin yüksek olması nedeniyle de kamu hastaneleri içerisinde hizmet verim oranını oldukça artıracak" dedi.

        Hastanenin depreme dayanıklı olması için uygulanan izolatörlerden de söz eden Uzm. Dr. Emre Asiltürk, "Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası sağlık hizmetlerinin verildiği yapıların ayakta kalmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Büyük depremlere dayanıklı olması amacıyla şehir hastanemizde 718 izolatör kullanıldı. Hastane deprem olsa dahi en az hasarla ya da hiç hasar almadan sağlık hizmetini vermeye devam edebilecek" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Yangında itfaiyeye hatalı park engeli!
        Yangında itfaiyeye hatalı park engeli!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!

        Benzer Haberler

        Cullinan Belek misafirlerini `Parıldayan Yılbaşı´ konsepti ile ağırlayacak 
        Cullinan Belek misafirlerini `Parıldayan Yılbaşı´ konsepti ile ağırlayacak 
        Otizmli çocuklar, fırtınada zarar gören 'yuva'larını onarıyor
        Otizmli çocuklar, fırtınada zarar gören 'yuva'larını onarıyor
        Antalya'da aranan 44 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da aranan 44 şüpheli tutuklandı
        18. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu sona erdi
        18. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu sona erdi
        Antalya'da "Sevginle Engel Yok Kampı" düzenlendi
        Antalya'da "Sevginle Engel Yok Kampı" düzenlendi
        Antalya'da yurtlar arası spor turnuvaları başladı
        Antalya'da yurtlar arası spor turnuvaları başladı