Antalya´nın tek şehir hastanesi, deprem anında 32 santim esneyebilecek ANTALYA'nınilk ve tek şehir hastanesi açılış için gün sayıyor. Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 izolatör sayesinde bina, büyük depremlerde dahi en az hasarla sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Bina, sismik izolatörler sayesinde deprem anında dört yana 32'şer santimetre hareket ederek, hasar riskini en aza indirecek.

ANTALYA'nınilk ve tek şehir hastanesi açılış için gün sayıyor. Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 izolatör sayesinde bina, büyük depremlerde dahi en az hasarla sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Bina, sismik izolatörler sayesinde deprem anında dört yana 32'şer santimetre hareket ederek, hasar riskini en aza indirecek.

Kepez ilçesinde 372 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen kentin ilk ve tek şehir hastanesi, açılış için gün sayıyor. Son teknoloji tıbbi cihazların yerleştirildiği hastanenin peyzaj çalışmalarına başlandı. Sağlık personeli kadrolarının tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde hasta kabulüne başlanacak. 1400 yatak kapasiteli 5 bloktan oluşan hastane bünyesinde genel hastane, kadın doğum ve çocuk hastanesi, onkoloji hastanesi, kalp damar hastanesi yer alacak. 246 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede 300 poliklinik, 43 ameliyathanenin yanı sıra, 3 bine yakın aracın park edebileceği bir de otopark bulunuyor.

DEPREME DAYANIKLI BÖLGE HASTANESİ

Hastane, turizm kentinin yanı sıra Isparta ve Burdur´dan da hasta kabul ederek bölge hastanesi olarak hizmet verecek. Son teknolojik cihazlarla verilen hizmet nedeniyle hastane sağlık turizmine de hizmet verecek. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6´lık iki büyük deprem sonrası önemi bir kez daha anlaşılan sismik izolatörler, hastane inşasında kullanıldı. Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 izolatör sayesinde bina büyük depremlerde dahi en az hasarla sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Hastane temelinde bırakılan boşluklar sayesinde izolatörler deprem anında binayı dört yana 32'şer santim hareket ettirebilecek. Esneme sayesinde binanın hasar riski en aza indirilmiş olacak.

`HASTANE BÖLGE İLLERİNİN SAĞLIK İHTİYACINA DA KATKI SUNACAK´

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Antalya Şehir Hastanesi´nin hasta kabulüne sayılı gün kaldığını söyledi. Hastanenin bölge hastanesi olduğunu belirten Başkan Asiltürk, "Hastanemiz son teknoloji tıbbi cihazlarla donatıldı. Hasta kabulüne başladığında bölge illerinin sağlık ihtiyacına da katkı sunacak. Özellikle yatak kapasitesinin yüksek olması nedeniyle de kamu hastaneleri içerisinde hizmet verim oranını oldukça artıracak" dedi.

Hastanenin depreme dayanıklı olması için uygulanan izolatörlerden de söz eden Uzm. Dr. Emre Asiltürk, "Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası sağlık hizmetlerinin verildiği yapıların ayakta kalmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Büyük depremlere dayanıklı olması amacıyla şehir hastanemizde 718 izolatör kullanıldı. Hastane deprem olsa dahi en az hasarla ya da hiç hasar almadan sağlık hizmetini vermeye devam edebilecek" diye konuştu.