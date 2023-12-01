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        Vali Hulusi Şahin'den, Kemer ilçesine ziyaret

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:59
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        Vali Hulusi Şahin'den, Kemer ilçesine ziyaret
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı'yı ziyaret etti.

        Vali Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Şahin, ilçenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Şahin ayrıca, Kaymakam Solmaz ile Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı’yı da ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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