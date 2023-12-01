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        Doğumda annenin vücudunda gazlı bez unutulmasına inceleme

        ANTALYA'da,2 yıl önce doğum sırasında Y.S.'nin (32) vücudunda 30 santimetrelik gazlı bez unutulmasına ilişkin hastane ve doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:20
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        Doğumda annenin vücudunda gazlı bez unutulmasına inceleme
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        ANTALYA'da,2 yıl önce doğum sırasında Y.S.'nin (32) vücudunda 30 santimetrelik gazlı bez unutulmasına ilişkin hastane ve doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

        Kentte yaşayan Y.S., 2021'de kızını dünyaya getirmek için özel hastanede doğuma girdi. Burada sezaryenle doğumu gerçekleştirilen kadın, taburcu edildiği gün kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar aynı hastaneye başvurdu. Bağırsaklarındaki sıkıntı nedeniyle 12 gün hastanede yatan Y.S., bu süreçte dünyaya getirdiği kızından da ayrı kaldı. Annesinin emziremediği bebek, mamayla beslendi. Taburcu edilmesinden 2 gün sonra Y.S.'nin doğum sonrası atılan dikişlerinden iltihap akmaya başladı. Tekrar hastaneye başvuran Y.S.'ye, doğumu yaptıran doktor D.A., iddiaya göre durumun normal olduğunu, iltihabın zamanla biteceğini söyledi.

        Hastaneden ayrılan Y.S.'nin 2 yıl boyunca ara ara ağrıları ve iltihap akıntısı devam etti. Bu sürede başvurduğu hastanelerde sonuç alamayan kadın, ağrıyla geçen 2 yılın ardından 2 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        2 YIL AĞRI ÇEKTİ

        Burada yapılan kontrolde, doktor tomografi istedi. Çekilen tomografide, Y.S.'nin vücudunda doğum sonrası unutulan sargı bezi görüldü. İhmal nedeniyle 2 yıldır yaşadıklarından dolayı şoke olduğunu belirten Y.S.'nin vücudundaki 30 santimetrelik gazlı bez ameliyatla çıkarıldı. Olayla ilgili dava açmaya hazırlanan Y.S.'nin durumunun gündeme gelmesinin ardından, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, hastane ve doktor D.A. hakkında inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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