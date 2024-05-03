Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (7)

2ELİNDE BIÇAKLA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevinde bıçakla 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İzzettin Süğüt'ün, olay anında huzurevindeki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine Süğüt'ün koridora çıktığı ve kendisine doğru gelen güvenlik görevlisini gördüğü esnada peşinden gitmesi, güvenlik görevlisinin yere düşerek kalkıp kaçması yansıdı. İzzettin Süğüt'ün 2 elinde bıçak olması, huzurevinin merdivenlerden inmesi ve kaçması da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.