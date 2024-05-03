GÜNCELLEME 2 - Antalya'da huzurevindeki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece, aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) bıçaklandı.

İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.S, bu sırada "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun." yanıtını verdi.

Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.