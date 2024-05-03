Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu (3)

        TUTUKLANDIAntalya'daPakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi'nin evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan oğlu Ahsan Ali Qureshi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten insan öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUTUKLANDI

        Antalya'daPakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi'nin evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan oğlu Ahsan Ali Qureshi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten insan öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Antalya'da yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu
        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (7)
        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (7)
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da huzurevindeki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 ki...
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da huzurevindeki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 ki...
        Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu (2)
        Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu (2)
        Antalya'da iki ailenin yüzü karaciğer nakil operasyonlarıyla güldü
        Antalya'da iki ailenin yüzü karaciğer nakil operasyonlarıyla güldü
        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (6)
        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (6)