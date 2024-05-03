Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu (3)

Antalya'daPakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi'nin evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan oğlu Ahsan Ali Qureshi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten insan öldürme' suçundan tutuklandı.

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