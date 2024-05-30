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        Antalya'da 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde birbirine yakın bölgelerde 2 kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:40
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        Antalya'da 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde birbirine yakın bölgelerde 2 kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan H.C.Y. (19) ile kendisine yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden H.C.Y. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Güllerpınarı Mahallesi'nde 25 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında H.C.Y., husumetli olduğu S.Y.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. H.C.Y. ardından yakın bir bölgede de D.A.'yı kasık bölgesinden tabancayla vurup, yürüyerek uzaklaştı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüde D.A.'nın vurulduktan sonra H.C.Y.'nin bacağını tutarak bir süre boğuştuğu, ardından da şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı. Diğer görüntüde ise şüphelinin rahat biçimde D.A.'yı vurduğu sokaktan ayrıldığı görüldü.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli H.C.Y. dün 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. H.C.Y. ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirlenen E.O. (21) ve A.Z. (22) de gözaltına alındı. Operasyonlarda pompalı tüfek, 2 fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        3 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.C.Y. tutuklanırken, E.O. ve A.Z. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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