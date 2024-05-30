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        Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'ya yenildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 19:47 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:50
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        Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'ya yenildi
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        Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, yarı finalde Ukrayna’ya 2-0 yenildi.

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ile Ukrayna yarı finalde karşı karşıya geldi. Milliler maça “Filistin'in çığlığını duyuyoruz” yazılı pankart ve “Rafah” yazılı tişörtlerle çıktı. Millileri izlemeye gelen taraftarlar da Türk bayrakları ile maç boyunca destek verdi. Karşılaşmayı Ukrayna 2-0 kazanarak finale yükseldi.

        Günün diğer yarı final maçında ise İtalya’yı 3-0 mağlup eden Fransa, finalde Ukrayna’nın rakibi oldu. Ukrayna ile Fransa, 1 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Mardan Stadyumu’nda final maçında karşılaşacak. Ev sahibi Türkiye ise İtalya ile 1 Haziran günü saat 10.30’da Calista Sports Center’de 3’üncülük için karşılaşacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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