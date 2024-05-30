Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ukrayna'ya yenildi

Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, yarı finalde Ukrayna’ya 2-0 yenildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ile Ukrayna yarı finalde karşı karşıya geldi. Milliler maça “Filistin'in çığlığını duyuyoruz” yazılı pankart ve “Rafah” yazılı tişörtlerle çıktı. Millileri izlemeye gelen taraftarlar da Türk bayrakları ile maç boyunca destek verdi. Karşılaşmayı Ukrayna 2-0 kazanarak finale yükseldi.