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        Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        ANTALYA'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne giderken, kent merkezi boş kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:30
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        Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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        ANTALYA'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne giderken, kent merkezi boş kaldı. Saat 15.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına Antalya'da yaşamı olumsuz etkiledi. Toz fırtınası nedeniyle havalimanında uçuşlar aksarken, elektrik kesintisi sebebiyle tramvay seferleri de durdu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Akdeniz bölgesinde hava sıcaklarının 1 hafta boyunca 30 derecenin üzerine çıkacağı uyarısının ardından turizm kenti Antalya'da sıcak hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü. Meteorolojinin uyarılarının ardından sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giderken, kent merkezinde ise sessizlik hakim oldu. Saat 15.30 sıralarında başlayan kısa süreli yağmur ve fırtına Antalya'da yaşamı felç etti.

        YAĞMURLA BERABER SAHİLİ TERK ETTİLER

        Bir anda bastıran şiddetli yağış ve rüzgara Konyaaltı plajlarında yakalananlar, malzemelerini toplayarak sahili terk etti. Bölgedekilerden bazıları plaj şemsiyeleriyle kendilerini korurken, bazıları ise kıyafet ve havlularıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. 2 çocuğuyla beraber Konyaaltı Sahili'ne serinleyeme gelen Cesim Ateş, "Çocuklarla yüzmeye geldik. Hava sıcaktı ancak yağmur yağdı. Hava güzeldi ama birden bozdu. Çocuklar denizin biraz keyfini çıkardı ancak yağmurla beraber eve dönmek zorunda kaldık" dedi. Yağmur ve şiddetli rüzgardan dolayı Falez Seyir Terası üzerinde yer alan Türk bayrağı zarar gördü. Antalyaspor bayrağıyla beraber aynı yerde bulunan bayrak, fırtına sonrasında indirildi.

        AĞAÇLAR DEVRİLDİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

        Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih etti. Yağışla beraber şehir merkezindeki yollarda trafik meydana gelirken, bazı noktalarda da su birikintileri oluştu. Rüzgarla devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Bazı binaların çatısı uçtu.

        UÇUŞ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

        Antalya Havalimanı’nda şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle devam eden genişletme çalışmaları kapsamındaki inşaat sahasından yaklaşık 5 dakika süren toz fırtınası yaşandı. İnşaat sahasından fırtına sebepli kalkan toz bulutları sebebiyle havalimanındaki uçakların iniş ve kalkışları da kısa süreliğine durduruldu. Toz fırtınasının dinmesinin ardından havalimanı uçuş trafiği yeniden normale döndü.

        TRAMVAYLAR HAREKET EDEMEDİ

        Antalya'da yağmurla birlikte elektrik kesintisi de yaşanırken, bundan dolayı tramvay seferleri durdu. Fatih-Expo-Havaalanı hatlarında çalışan tramvaylar elektrik kesintisi nedeniyle bulundukları duraklardan hareket edemedi. Yağmurun da başlamasıyla yolcular vagonlardan dışarı çıkamadı, bazı yolcular kesintinin uzayacağını düşüncesiyle otobüs duraklarına gitti. Saat 15.45'te hatlara yeniden elektrik verilmesiyle tramvaylar hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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