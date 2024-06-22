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        Kastamonuspor kalecisi Batıhan Antalya'da trafik kazası geçirdi

        ANTALYA'da otomobiliyle durakta park halindeki halk otobüsüne çarpan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor'un kalecisi Batıhan Gebecelioğlu (20), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:10
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        Kastamonuspor kalecisi Batıhan Antalya'da trafik kazası geçirdi
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        ANTALYA'da otomobiliyle durakta park halindeki halk otobüsüne çarpan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor'un kalecisi Batıhan Gebecelioğlu (20), yaralandı.

        Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi istikametinde saat 09.00 sıralarında seyir halinde olan 07 BIF 18 plakalı otomobilin sürücüsü Batıhan Gebecelioğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, karşı şeritte park halindeki 07 AU 0165 plakalı halk otobüsüne çarptı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor'da kaleci olarak forma giyen Batıhan Gebecelioğlu, kazada başını aracın ön camına çarparak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla ekipler adrese sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Gebecelioğlu'nu hastaneye kaldırdı. Gebecelioğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Halk otobüsü sahibi Kamil Tırak, otobüsünün park halinde olduğunu, o esnada otomobilin çarptığını dile getirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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