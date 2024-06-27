Meme altından 5 santim kesiyle kalp kapakçığı değişti

SAĞLIK kontrolü amacıyla gittiği hastanede romatizmal mitral kapak hastalığı tanısı konulan Selma Duran'a (53), minimal invaziv (küçük kesi) yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyatta, meme altından 5 santim kesiyle kalp kapakçığı değişimi yapıldı. Sağlığına kavuşan Duran, "Ağrım yok, kısa sürede taburcu oldum" dedi.

Ankara'da oturan Selma Duran'a kalp sağlığı kontrolü amacıyla gittiği hastanede doktorları tarafından romatizmal mitral kapak hastalığı tanısı konuldu. Kalp kapakçığı değişmesi gereken Duran, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat ederek ameliyat olmak istediğini belirtti. Kontroller sonrası doktorları, meme altından kesiyle gerçekleştirilen minimal invaziv mitral kapak ameliyatı yapılmasını önerdi.

YAPAY KALP KAPAKÇIĞI TAKILDI, 5 GÜN SONRA TABURCU OLDU

Duran, 24 Mayıs'ta Doç. Dr. Birkan Akbulut ile Uz. Dr. Ömer Haldun Tekinalp tarafından ameliyat edildi. Minimal invaziv yöntemiyle yapay kalp kapakçığı takılan Duran, 5 gün sonra taburcu oldu. Göğüs duvarı açılmadan, klasik ameliyat yerine meme altındaki kesi ile uygulanan operasyon sonrası sağlığına kavuşan Duran, gündelik yaşamını eskisi gibi sürdürdü.

ENFEKSİYON RİSKİ DAHA AZ

Doç. Dr. Akbulut, "Göğüs duvarını açmak yerine meme altından 5 santimetre kesi ile ameliyatı gerçekleştirdik. Bozuk, kireçlenmiş olan mitral kapağı değiştirdik. Hasta taburcu olduktan sonra gündelik hayatına devam etti. Hastamızın durumu çok iyi. Minimal invaziv yönteminden hastamız kozmetik açıdan da çok memnun. Büyük bir kesi izi yerine küçük bir kesi var" dedi.