Teknesinin pervanesi çarpan ATSO Başkanı Bahar hayatını kaybetti (4)

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Kemer ilçesinde tekneden suya düşen parçayı almak isterken, motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ali Bahar kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki bir kişiyle denize açıldı. Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan kişi durumu fark etmeden manevra yapınca Ali Bahar motor pervanelerinin arasında kaldı. Ali Bahar'ın ağır yaralandığının fark edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Ali Bahar, hızla kıyıya getirildikten sonra ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürüldü. Vücudunun büyük kısmında yara ve kesikler oluşan Ali Bahar'ın kalbinin durduğu ve yoğun kan kaybettiği belirlendi. Müdahale edilen Ali Bahar, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin hastaneye gelerek olayla ve Ali Bahar'ın durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra aileye vefat haberini verdi. ATSO Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda meclis üyesi, Ali Bahar'ın yakınları ve sevenleri de hastaneye geldi. Ali Bahar'ın vefat ettiğini öğrenen ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

'BAŞKANIMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ VE ACISINI YAŞIYORUZ'

ATSO'nun resmi X hesabından, Ali Bahar'ın vefatına ilişkin paylaşım yapıldı. 'Başımız sağ olsun' başlıklı paylaşımda, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bahar, Antalya/Kemer açıklarında geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Çok değerli başkanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü ve acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.