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        ATSO Başkanı Bahar, son yolculuğuna uğurlandı

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tekne kazasında hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın cenazesi, ATSO'da düzenlenen anma töreninin ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:59 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:05
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        ATSO Başkanı Bahar, son yolculuğuna uğurlandı
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        ANTALYA’nın Kemer ilçesinde tekne kazasında hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın cenazesi, ATSO'da düzenlenen anma töreninin ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi. Mezarlıktaki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

        ATSO Başkanı Ali Bahar, dün beraberindeki kişiyle kendisine ait 'Alber' adlı tekneyle denize açıldı. Ali Bahar, saat 11.00 sıralarında marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan yakın arkadaşı M.S.Ç. durumu fark etmeden manevra yapınca Bahar, motor pervanelerinin arasında kaldı. Ali Bahar'ın yaralandığı fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Bahar, hızla kıyıya getirildikten sonra ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürüldü. Vücudunun büyük kısmında yara ve kesikler oluşan Ali Bahar'ın kalbinin durduğu ve yoğun kan kaybettiği belirlendi. Müdahale edilen Bahar, tüm çabaya karşın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.S.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        KARDEŞİNDEN DUYGUSAL KONUŞMA

        Bugün Ali Bahar için ATSO binasında düzenlenen törene, Vali Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, milletvekilleri, iş insanları, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Bahar'ın Türk bayrağına sarılı tabut içindeki cenazesi gözyaşlarıyla Konferans Salonu'ndaki sahneye getirildi. Eşi, çocukları, kardeşleri, aile yakınları ve sevenlerinin gözyaşlarını tutamadığı Ali Bahar için düzenlenen anma töreninde, ilk konuşmayı yapan kardeşi Berkay Bahar, Ali Bahar'ın fotoğraflarının bulunduğu salondaki ekranı göstererek, “Bu ekran yapıldığında bana telefon etti ve 'O kadar çok proje var ki, onları yansıtacağız burada' demişti. Ama bugün yansıttığı şey, çok üzülüyorum. Çok vizyonerdi. Hani Antalya aşığı diyorlar ya, bu adam Antalya aşığıydı. Ne zaman uçaktan insek, 'Aldın mı kokuyu?' derdi. 'Ne kokusu?' dediğimde, 'Antalya'nın kokusu' derdi. Umarım projelerini daha ileriye taşırsınız" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

        VALİ ŞAHİN: BU SALONDA ONU UĞURLAMAK DA VARMIŞ

        Çok zor bir konuşma olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, bu salonda Ali Bahar'la Antalya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili nice toplantılar yaptığını söyleyerek, “Bu salonda onu uğurlamak da varmış. Ölümün sert gerçekliğinin yanında gerçekten hayatın içindeki telaşları düşünüyoruz. Ama biz şunu biliyoruz ki, insan sadece fiziken yaşamaz. İnsan idealleri, hedefleriyle, dostlarıyla yaşar. Ali Bahar'ın kısa ömründe uzun ve büyük hedefleri ve büyük bir vizyonu vardı. Hem Antalya, hem Türkiye için. Onu uzun yaşatmak bizim elimizde, hedeflerine sahip çıkarak. Onun Antalya sevdasına sahip çıkarak onu yaşatmak bizim elimizde. Kederli dostları olarak bize düşen Ali Bahar'ı çok sevdiği Antalya'sında iyi işler yaparak yaşatmak" dedi.

        İSMİ OSB'DE YAPTIRDIĞI LİSEYE VERİLECEK

        Ali Bahar'ın Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olarak özellikle orada yaptırdığı okulu çok sevdiğini anlatan Vali Şahin, “Okuluna gerçekten hastaydı. Bunu da konuşalım, imkanı varsa o liseye Ali Bahar ismini vermek de herhalde çok doğru olur. Hedefleri çok uzundu. En önemli hedefi de Antalya sanayisini ileriye götürmekti. Bunun için hem Korkuteli OSB, hem Antalya OSB'nin büyümesi için insanüstü gayreti vardı. İnşallah oralarda fabrikalar yükselince ruhu muazzez olacak. İnşallah bunu hep beraber yapacağız. Ben kendisini 11 aydır tanıyorum. Kendisine, 'Sanki yıllardır seni tanıyorum. Yıllardır arkadaşız diye düşünüyorum' demiştim. Gerçekten kalpten severdim. Çünkü kalbi memleket aşkıyla çarpardı. 'İş yapalım, şunu yapalım' dediğimiz zaman gözleri parlardı. Hem atılgan, hem çalışkan, hem vicdan sahibi, iyi bir ekip lideriydi. Beraber çalışmayı çok severdi. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

        BAKAN YARDIMCISI: HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ

        Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Tabii ki bu bulunduğumuz salonun atmosferi Ali Bey'in Antalya'da hem iş dünyasına hem sanayicilere hem de öğrencilere, vatandaşa nasıl dokunduğunun bir ispatı, ne kadar faydalı bir insan olduğu, arkasında ne kadar sevenini bıraktığına hepimiz şahit olduk. Görüyoruz ki, Ali Bey yapmış olduğu işlerle hem Antalya'ya, hem Türkiye'ye çok büyük faydalı yatırımlar, işler ve gerisinde çok büyük seven bir kitle bıraktı. Onun aramızda erken ayrılışı hepimizi derinden üzdü. Gerçekten hepimiz hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyoruz, yaşıyoruz ama ölüm bir nefes kadar yakın. Ali Bey de dün maalesef aramızdan çok ani şekilde ayrıldı. Hepimizi derinden üzdü, yaraladı. Aslında sözün bittiği yerdeyiz. Biz kendisinden razıydık. İnşallah Cenabı Allah da razı olduğu kullarından eyler" ifadelerini kullandı.

        OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ise sekiz yıl yönetim kurulu ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Ali Bahar'la Türkiye sanayisi ve sanayicisi için mücadele verdiklerini anlatarak, Bahar'ın Antalya aşığı, iyi bir girişimci, güler yüzlü, çalışkan, üretken bir proje adamı olduğunu dile getirerek, ölüm haberinin kendilerini de yıktığını söyledi.

        Törende konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, “Bugün burada içimizi sızlatan bir vesileyle toplandık. OSB ve ATSO'nun değerli başkanı Ali Bahar'ı kaybettik. Ali Bahar sadece bir başkan değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı, vizyoner ve liderdi. Onun liderliği altında hepimiz Antalya'nın ticaret ve sanayi alanında nasıl yükselebildiğini gördük. Kendisi her zaman ileriye bakmamız gerektiğini, hayatımızda karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun pes etmememiz gerektiğini bize aşıladı. Ali başkanın en önemli sözlerinden biri olan ve her yerde ifade ettiği, 'Küsmeyeceğiz, kızmayacağız, geçineceğiz' cümlesi onun mücadeleci ruhunun ve kararlılığının en güzel göstergesiydi. Onun liderliği altında ATSO ve Antalya'da pek çok yenilikçi proje hayata geçirdik. Çalışkanlığı, azmi ve vizyonuyla hepinize ilham verdi. Her zaman sevgi, saygı ve minnetle anacağız" dedi.

        BAKAN ERSOY TÖRENE KATILDI

        ATSO'daki törenin ardından Ali Bahar'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığına getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Buradaki törenin ardından Bahar'ın cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

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