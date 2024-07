ATSO Başkanı Bahar, son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde tekne kazasında hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın cenazesi, ATSO'da düzenlenen anma töreninin ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi. Mezarlıktaki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

ATSO Başkanı Ali Bahar, dün beraberindeki kişiyle kendisine ait 'Alber' adlı tekneyle denize açıldı. Ali Bahar, saat 11.00 sıralarında marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan yakın arkadaşı M.S.Ç. durumu fark etmeden manevra yapınca Bahar, motor pervanelerinin arasında kaldı. Ali Bahar'ın yaralandığı fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Bahar, hızla kıyıya getirildikten sonra ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürüldü. Vücudunun büyük kısmında yara ve kesikler oluşan Ali Bahar'ın kalbinin durduğu ve yoğun kan kaybettiği belirlendi. Müdahale edilen Bahar, tüm çabaya karşın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.S.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Tabii ki bu bulunduğumuz salonun atmosferi Ali Bey'in Antalya'da hem iş dünyasına hem sanayicilere hem de öğrencilere, vatandaşa nasıl dokunduğunun bir ispatı, ne kadar faydalı bir insan olduğu, arkasında ne kadar sevenini bıraktığına hepimiz şahit olduk. Görüyoruz ki, Ali Bey yapmış olduğu işlerle hem Antalya'ya, hem Türkiye'ye çok büyük faydalı yatırımlar, işler ve gerisinde çok büyük seven bir kitle bıraktı. Onun aramızda erken ayrılışı hepimizi derinden üzdü. Gerçekten hepimiz hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyoruz, yaşıyoruz ama ölüm bir nefes kadar yakın. Ali Bey de dün maalesef aramızdan çok ani şekilde ayrıldı. Hepimizi derinden üzdü, yaraladı. Aslında sözün bittiği yerdeyiz. Biz kendisinden razıydık. İnşallah Cenabı Allah da razı olduğu kullarından eyler" ifadelerini kullandı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ise sekiz yıl yönetim kurulu ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Ali Bahar'la Türkiye sanayisi ve sanayicisi için mücadele verdiklerini anlatarak, Bahar'ın Antalya aşığı, iyi bir girişimci, güler yüzlü, çalışkan, üretken bir proje adamı olduğunu dile getirerek, ölüm haberinin kendilerini de yıktığını söyledi.

Törende konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, “Bugün burada içimizi sızlatan bir vesileyle toplandık. OSB ve ATSO'nun değerli başkanı Ali Bahar'ı kaybettik. Ali Bahar sadece bir başkan değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı, vizyoner ve liderdi. Onun liderliği altında hepimiz Antalya'nın ticaret ve sanayi alanında nasıl yükselebildiğini gördük. Kendisi her zaman ileriye bakmamız gerektiğini, hayatımızda karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun pes etmememiz gerektiğini bize aşıladı. Ali başkanın en önemli sözlerinden biri olan ve her yerde ifade ettiği, 'Küsmeyeceğiz, kızmayacağız, geçineceğiz' cümlesi onun mücadeleci ruhunun ve kararlılığının en güzel göstergesiydi. Onun liderliği altında ATSO ve Antalya'da pek çok yenilikçi proje hayata geçirdik. Çalışkanlığı, azmi ve vizyonuyla hepinize ilham verdi. Her zaman sevgi, saygı ve minnetle anacağız" dedi.