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        Kaş'ta otomobille çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:37
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        Kaş'ta otomobille çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Ercan Ü.'nün kullandığı 52 AEF 686 plakalı otomobil ile Rıdvan T. yönetimindeki 34 KJJ 539 plakalı kamyonet, Ağullu Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

        Kazada sürücülerden Rıdvan T. ile kamyonette bulunan Ahmet Hakan K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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