Kaş'ta otomobille çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ercan Ü.'nün kullandığı 52 AEF 686 plakalı otomobil ile Rıdvan T. yönetimindeki 34 KJJ 539 plakalı kamyonet, Ağullu Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Kazada sürücülerden Rıdvan T. ile kamyonette bulunan Ahmet Hakan K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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