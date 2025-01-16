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        Alanya'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:54
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        Alanya'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevre yolunda durumundan şüphelenilen otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü E.Ş, kovalamaca sonucu Saray Mahallesi'nde yakalandı.

        Araçta yapılan aramada uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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