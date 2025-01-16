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        Antalya'da çoklu travma vakalarına müdahale sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje tanıtıldı

        Antalya'da multidisipliner politravma (çoklu travma) vaka yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sağlık profesyonellerinin yönetim becerilerinin artırılmasına yönelik oluşturulan PolyARM Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:59
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        Antalya'da çoklu travma vakalarına müdahale sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje tanıtıldı
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        Antalya'da multidisipliner politravma (çoklu travma) vaka yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sağlık profesyonellerinin yönetim becerilerinin artırılmasına yönelik oluşturulan PolyARM Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Eğitim Alanındaki İşbirliği Ortakları Programı kapsamında, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinatörlüğünde yürütülen "Multidisipliner Politravma Vaka Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ve Sağlık Profesyonellerinin Yönetim Becerilerinin Artırılması: Uygun Hasta, Doğru Hastane, Multidisipliner Tedavi (PolyARM)" projesi tanıtıldı.

        Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, kentteki bir otelde düzenlenen programdaki konuşmasında, projenin çoklu travmalı hastaların multidisipliner bakış açısıyla tedavi edilmesi yönünde mevcut altyapı ve kapasiteye büyük katkı sunacağını söyledi.

        Acil hizmetlerin bütüncül bir süreç gerektirdiğini belirten Yazgan, "Travmatik hastalarımız daha çok iş kazası, trafik kazası, afetler ve savaş sonucu yaralanmalar gibi durumlarda acillere geliyor. Yapılan araştırmalarda, olay yerlerinde vefat eden insan sayısının hastaneye geldikten sonra vefat edenlerden daha az olduğunu görüyoruz. Bu elbette travmanın şiddetinden kaynaklı da olabilir. Belki de sürecin daha iyi yönetilmesi gerektiğini bizlere gösteren bir veridir." diye konuştu.

        Yazgan, Türkiye'de mevcut altyapının oldukça iyi olduğu acillerde politravma hastalarına etkili müdahalenin mümkün kılınmasına yönelik sorunların aşılması gerektiğini dile getirdi.

        İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ise son 20 yıl içinde sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşması, ilgili kuruluşlarının tek çatı altına alınması gibi birçok alanda iyileşmelerin yapıldığını hatırlattı.

        Politravma vakalarına müdahalenin kapsamlı bir süreç olduğuna değinen Özkan, hızlı, etkin, koordineli ve sonuç alıcı olunması gerektiğini vurguladı.

        Projenin uygulama aşamasında, en başarılı olacağı illerden birinin sahip olduğu envanterle Antalya olduğunun altını çizen Özkan, "Acil servisler sağlık hizmeti sunumunun ilk düğmesidir. Bu projenin sonucunu şimdiden görebiliyorum. Kamu yararına olacak ve insan sağlığına katkı sağlayacak." dedi.

        - "Her yıl dünyada trafik kazalarında 1,2 milyon ölüm gerçekleşiyor"

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Proje Yasal Temsilcisi Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel de 2 yıl sürecek projeyle politravma hastalarının sevk ve idaresiyle ilgili Türkiye'ye katma değer sağlamayı amaçladığını ifade etti.

        Türkiye'de 15-29 yaş arasında en sık ölüm nedeninin trafik kazaları olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:

        "Her yıl dünyada trafik kazalarında 1,2 milyon ölüm, 20 ila 50 milyon arasında yaralanma gerçekleşiyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2023'te 1 milyon 341 bin 136 trafik kazası kayıt alına alınmış ve bu kazalarda 2 bin 984 kişi kaza yerinde hayatını kaybettiği, 3 bin 564 kişinin ise sağlık kuruluşlarına ulaştıktan sonra ilk 30 gün içerisinde bu yaralanmaya bağlı hayatını kaybettiği görülüyor. Projemizin esas amacı hastaneye ulaştıktan sonra hayatını kaybeden politravma hastalarının hayatta kalmasına katkı sağlayabilmek."

        Proje Koordinatörü Doç. Dr. Melih Ünal da çalışma kapsamında Türkiye, İtalya ve İspanya'dan proje ortaklarının bir araya gelerek uzmanların tecrübe paylaşımında bulunacaklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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