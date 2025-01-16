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        Antalya'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi

        Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:50
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi
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        Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir haftada kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan yakalanan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 212 şüpheli yakalandı.

        Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 13 şüpheli gözaltına alınarak bunlardan 7'si cezaevine teslim edildi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 60 gram eroin, 810 A4 maddesi, 377 sentetik ecza, 259 gram esrar, 118 gram sentetik uyuşturucu, 22 uyuşturucu hap, 7 gram kokain, 6 hassas terazi, 6 silah ve 66 fişek ele geçirildi.

        Öte yandan, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 8 oturumda 122 katılımcıya uyuşturucuyla mücadele konulu eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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