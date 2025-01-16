Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Orman Bölge Müdürü Derince, orman yangınları hakkında vatandaşı bilgilendirdi

        Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:31 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Orman Bölge Müdürü Derince, orman yangınları hakkında vatandaşı bilgilendirdi
        ABONE OL

        Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Derince, Kumluca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede başarılı olduğunu dile getiren Derince, teşkilat olarak yangınlara ilk müdahaleyi 10 dakika içinde yapabildiklerini söyledi. Hava koşullarının ve yangının çıktığı alanın söndürme faaliyetlerini etkilediğini ifade eden Derince, "Önceliğimiz yangının çıkmasını önlemek. Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve duyarlı davranmalarını istiyoruz." dedi.

        Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Şube Müdürü Orhan Aksoy da katılımcılara orman yangınlarıyla mücadelede neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

        Toplantı sonunda Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 3 bin keçi boynuzu fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Kaş'ta otomobille çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Kaş'ta otomobille çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Alanya'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
        Alanya'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
        Alanya'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da çoklu travma vakalarına müdahale sistemlerinin geliştirilmesine...
        Antalya'da çoklu travma vakalarına müdahale sistemlerinin geliştirilmesine...
        Muratpaşa'nın güreşçileri hem lig hem de Kırkpınar'da altın kemeri hedefliy...
        Muratpaşa'nın güreşçileri hem lig hem de Kırkpınar'da altın kemeri hedefliy...
        ATSO Başkanı Hacısüleyman, Antalya Düşünce Platformu üyeleriyle buluştu
        ATSO Başkanı Hacısüleyman, Antalya Düşünce Platformu üyeleriyle buluştu