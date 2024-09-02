Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaçak Rus okulları, kaçak dersbaşı yaptı

        ANTALYA'daki kaçak Rus okulları, Rusya'daki eğitim takvimine ve müfredata uyarak bugün Türkiye'de kaçak dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak Rus okulları, kaçak dersbaşı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daki kaçak Rus okulları, Rusya'daki eğitim takvimine ve müfredata uyarak bugün Türkiye'de kaçak dersbaşı yaptı.

        Antalya, turizmde olduğu gibi yerleşik yaşamda da Ruslar başta olmak üzere Sovyetler Birliği'nden dağılan ülkelerin vatandaşları olarak bilinen BDT ülkeleri vatandaşlarının en çok tercih ettiği il konumunda. Antalya Valiliği'nin ağustos ayı verilerine göre, Antalya'daki 128 bin 103 yerleşik yabancıdan 32 bin 450'si Rusya Federasyonu, 20 bin 73'ü Kazakistan, 15 bin 272'si Ukrayna, 10 bin 754'ü Kırgızistan olmak üzere çoğunluğunu BDT ülkeleri vatandaşları oluşturuyor.

        KAYIT DIŞI EĞİTİM SEKTÖRÜ

        Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli faaliyet gösteren Konyaaltı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde uluslararası nitelikte 3 Rus okulu bulunuyor. BDT ülkelerinden Antalya'da yerleşik yaşam süren vatandaşların çocukları da bu okullarda veya Türk okullarında eğitim-öğretim görebiliyor. Özellikle 2022 yılı şubat ayındaki Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yoğun göçle bu iki ülke vatandaşlarının Antalya'da birçok sektörde ortaya çıkan kayıt dışı faaliyetleri, eğitim sektöründe de yaşanıyor.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Mili Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme neticesinde ilk aşamada ortaya çıkan iki kaçak Rus okuluna yönelik verilen kapatma kararı sonrası 1'i kapatılırken, diğeri mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Konyaaltı Belediyesi'nden alınan 'oyun evi' adı altındaki ruhsatla kaçak okul faaliyeti yaptığı tespit edilen ve yürütmeyi durdurma kararı alan Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin hukuki ve idari süreçleri sürerken, söz konusu kaçak okulun 2 Eylül Pazartesi günü tıpkı Rusya'daki gibi dersbaşı yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı.

        NORMAL OKUL GİBİ DERSBAŞI YAPTILAR

        Rusya'da her yıl okulların 1 Eylül'de açıldığını, bu sene pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminin başladığını belirten Antalya Özel Okullar Platformu sözcüsü ve ATSO meclis üyesi Kenan Çelik, Konyaaltı'nda Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin tıpkı bir okul gibi bu sabah itibarıyla kaçak olarak dersbaşı yaptığını kaydetti. Velilerin tıpkı normal okula götürür gibi merkeze çocuklarını bıraktıklarını, bunun görüntülendiğini belirten Çelik, Antalya'daki kaçak okul faaliyetinin tüm sektöre büyük zarar verdiğini, bir an önce bu kaçak okulların kapatılması gerektiği çağrısında bulundu.

        KAÇAK OKULLARIN PERSONELİNDEN İHBAR

        Söz konusu çok sayıdaki kaçak okul, anaokulu ve kreşe yönelik ihbar aldıklarından bahseden Kenan Çelik, bu ihbarların tamamını il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiklerini söyledi. Çelik, anaokulu ve kreş olarak faaliyet gösteren kaçak Rus okullarından birinden gelen ihbarı da şöyle paylaştı:

        "Merhabalar Kenan bey, sizi röportajlarda gördüm, okulları şikayet etmişsiniz. Rus okulları hakkında size yardımcı olmak istiyorum, iletişime geçebilirim. Bende videolar, fotoğraflar var. Dersler veriliyor Türkçe, Rusça. Okulda günde 3 sefer yemek veriliyor. Öğle saatlerinde 2-3 yaş ve 4-5 yaş çocuklar uyku saatine gidiyor ve hafta sonları parti veriliyor, gece partisi. Çocuklar okulda kalıyor, resmi tatiller verilmiyor, zamanında maaş vermiyor. Okulun kapanmasını istiyoruz."

        GECE PARTİSİ BİLE VERİLİYOR

        Bu kaçak okullarda çocukların akşam geç saatlere kadar kalabildiğini belirten Kenan Çelik, gece partileri bile verilebildiğini söyledi. Çelik, gece partilerine ilişkin kendilerine iletilen bu yasa dışı durumla ilgili görüntüleri de bu yönde devam ettirilen soruşturmalar kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilettiklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru

        Benzer Haberler

        Serbest dalış Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri Antalya'da yapıl...
        Serbest dalış Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri Antalya'da yapıl...
        Yaralı motosikletliyi sağlık ekibi gelene kadar bagaj halısıyla güneşten ko...
        Yaralı motosikletliyi sağlık ekibi gelene kadar bagaj halısıyla güneşten ko...
        Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu
        Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu
        Antalya'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        7 yıl önce istismarda bulunduğunu iddia ettiği akrabasını 18 yaşına girdiğ...
        7 yıl önce istismarda bulunduğunu iddia ettiği akrabasını 18 yaşına girdiğ...
        Altın Portakal'da 'bu yıl kaçıncı' karmaşası
        Altın Portakal'da 'bu yıl kaçıncı' karmaşası