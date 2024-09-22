Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri Antalya sokaklarında

ANTALYA'da bu yıl 61'incisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi altın rengindeki 'Venüs' heykelleri, bakımları yapılarak kentin cadde ve kavşaklarını süslemeye başladı.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan ve geçen sene Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgesel filmiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından iptal edilen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez sanatseverler ile buluşacak. 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivale sayılı günler kala hazırlıklar da son hızıyla sürüyor.