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        Antalya'da sıcak havada deniz ve mangal keyfi

        ANTALYA'da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Sarısu Mesire Alanı'nda aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:30
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        Antalya'da sıcak havada deniz ve mangal keyfi
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        ANTALYA'da hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Sarısu Mesire Alanı'nda aldı. Kimi ailesiyle mangal yaktı, kimi ise denizde yüzüp, güneşlendi.

        Hava sıcaklığının 28 derece olduğu Antalya'da hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu. Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Mesire Alanı'na gelenler, aileleriyle mangal yaktı, oyun oynadı ve keyifli vakit geçirdi. Sıcak havayı fırsat bilenler, Sarısu Plajı'nda yüzerken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Sarısu Mesire Alanı'na gelen Emine Taşdelen, “Güzel geçen hafta sonumuzu burada piknik yaparak değerlendiriyoruz" dedi.

        Bazı yerli ve yabancı ziyaretçiler ise Konyaaltı Varyant Seyir Terası'nda manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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