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        Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin

        SANATÇI Bülent Ersoy, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vallahi ben hiç umursamıyorum, cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:25
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        Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin
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        SANATÇI Bülent Ersoy, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vallahi ben hiç umursamıyorum, cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" dedi.

        Bülent Ersoy, ağız ve diş bakımı için Antalya'ya geldi. Bir dizi işlem gerçekleştirecek olan Ersoy, dişlerine pırlanta taktıracak. İşlemler öncesi klinik sahipleriyle akşam yemeğine giden Bülent Ersoy, mekana girişte restorandakiler tarafından alkışlandı. Restoranda hayranları sanatçı ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

        Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" diye konuştu.

        'SEZEN'İN İLK KONSERİNDE BEN EN ÖNDEYİM'

        Sezen Aksu'nun 'Kendimi iyi hissedersem tekrar sahnelere dönebilirim' sözleri hatırlatılan Ersoy, "Vallahi çok sevindim. Çünkü onun yokluğu büyük eksiklik. Türkiye'nin en iyi seslerinden biridir. Öyle güzel alaturka okur ki anlatamam. Çok değerli bir sanatçı olduğu kadar, çok iyi bir arkadaştır, çok iyi bir dosttur ve çok iyi bir insandır. Sanatı adına insanların onu öyle canlı canlı, hissederek dinlemesi lazım. Güzel bir karar almış. İlk konserinde ben en öndeyim. Zangoç gibi" dedi.

        Ersoy, 'Siz sahnelere ara vermeyi hiç düşündünüz mü' sorusuna ise "Asla, hiç öyle bir şey düşünmedim. Ben biraz yüzsüzüm. Son anıma kadar sahnede olacağım" cevabını verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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