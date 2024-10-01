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        Hırsızlık şüphelilerini kovalayan resepsiyonist yediği yumrukla öldü (2)

        SALDIRIANI KAMERADAAntalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalışan Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışırken aldığı yumrukla yaşamını yitiren resepsiyonist Hilmi Çelik'e saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:50
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        Hırsızlık şüphelilerini kovalayan resepsiyonist yediği yumrukla öldü (2)
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        SALDIRIANI KAMERADA

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalışan Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışırken aldığı yumrukla yaşamını yitiren resepsiyonist Hilmi Çelik'e saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Hilmi Çelik'in hırsızlık şüphelilerinin peşinden gitmesi, müdahale edeceği sırada aldığı yumruk darbesiyle yere yığılması, şüphelilerin otomobille olay yerinden uzaklaşması görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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