Hırsızlık şüphelilerini kovalayan resepsiyonist yediği yumrukla öldü (2)
SALDIRIANI KAMERADAAntalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalışan Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışırken aldığı yumrukla yaşamını yitiren resepsiyonist Hilmi Çelik'e saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
SALDIRIANI KAMERADA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin duvarından içeriye girmeye çalışan Tunus uyruklu 2 kişiyi yakalamaya çalışırken aldığı yumrukla yaşamını yitiren resepsiyonist Hilmi Çelik'e saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Hilmi Çelik'in hırsızlık şüphelilerinin peşinden gitmesi, müdahale edeceği sırada aldığı yumruk darbesiyle yere yığılması, şüphelilerin otomobille olay yerinden uzaklaşması görüntülere yansıdı.
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