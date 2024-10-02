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        Otizmli çocuklar, üretip okullarına destek oluyor

        ANTALYA'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulda başlatılan 'Otizmli Bireyler Üretiyor' projesi ile öğrenciler, restoran ve kafelerde kullanılan plastik ürünleri paketliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:33 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:35
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        Otizmli çocuklar, üretip okullarına destek oluyor
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        ANTALYA'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulda başlatılan 'Otizmli Bireyler Üretiyor' projesi ile öğrenciler, restoran ve kafelerde kullanılan plastik ürünleri paketliyor. Çocukların iş birliği duygusunun gelişmesi ve sosyalleşmesinin amaçlandığı projeden elde edilen gelir ile okulun temel ihtiyaçlarına destek olunuyor.

        Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde 1950 yılında yapılan ve uzun yıllar önce terk edilen köy okulu ile ilgili projeyi 2 sene önce hayata geçirdi. Harabe haldeki okulun otizmli çocuklara eğitim yuvası olabilmesi için başlatılan proje, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanınca gönüllü iş insanı, yenileme çalışmalarına öncülük etti.

        Çalışmaların tamamlanması ile hazır hale getirilen okulda, otizmli çocuklar eğitime başladı. Çocuklar, hafta içi 5 gün 8'er saat eğitim alırken, bir yandan da sosyal hayata hazırlanıyor. Okulda başlatılan 'Otizmli Bireyler Üretiyor' projesiyle çocuklar, restoran ve kafelerde paket serviste kullanılan plastik ürünleri paketliyor.

        OKULUN TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

        Otizmli çocukların iş birliğini pekiştirmek ve iş hayatına adaptasyonunun artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında paketlenen ürünlerin üzerine projenin adı yazılıp, çıkartma yapıştırılıyor. Çocukların yaptığı paketleme işinden elde edilen gelir ile de okulun temel ihtiyaçları karşılanıyor.

        'FARKINDALIK YARATMA AMACINDAYIZ'

        Otizmli çocukların çalışma hayatında yer bulamadıklarına dikkati çeken eğitmen Yunus Emre Uza, “Çocukların çalışmasıyla ilgili çok bir alan yok. Biz burada istihdam sağlamayı değil, çocuklara iş duygusunu aşılamak istiyoruz. Restoran ve kafelerde kullanılan plastik ürünleri paketleme yapıyoruz. Burada amacımız gelir sağlamak değil, farkındalık yaratmak. Burası imece usulü dönen bir merkez, gelen gelirle de okulun ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

        'EĞİTİM ALDIKLARI OKULA KATKI SAĞLIYORLAR'

        Çocukların projeyle birlikte sosyalleştiğini belirten okulun müzik öğretmeni Yağmur Eral, “Çocuklarla birlikte paketleme yapıyoruz. Çocuklar bununla birlikte iş birliği sağlıyor ve sosyalleşiyor. Ekip olarak çalışmayı da bu şekilde pekiştiriyorlar. Çocuklar bu üretimle bir yandan da eğitim aldıkları okula katkı sağlamış oluyorlar" diye konuştu.

        Paketleme işini yapan çocuklardan Neslihan Özdemir, “Biz burada restoran ve kafeler için çatal ile kaşık paketliyoruz. Onları gelen misafirlerin kullanması için restoran ve kafelere yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

        Çalışma sırasında arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçiren Mustafa Ege Oral da “Kaşık ve çatalları paketliyoruz. Ders dışında bir şeyler yaptığımız için mutluyuz" dedi.

        Paketlemede iş bölümü yapan çocuklardan Batuhan İl ise çatal ve kaşıkları restoranlar için hazırladıklarını söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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