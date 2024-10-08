Komşusunun kapısına tiner döküp yaktı

ANTALYA'daSerhan K. (52), daha önce 'Bak evine molotof kokteyli atarım, yakarım' diyerek tehdit ettiği komşusunun kapısına tiner döküp, ateşe verdi. Tezcan K. (36), evini yakmaya çalışan komşusundan şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi 198 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan K., iddiaya göre daha önce 'Bak evine molotof kokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nın evinin kapısına tiner dökerek ateşe verdi. O sırada evde bulunan Tezcan K.'nın böbrek hastası annesi Gülperi K. (60), önce kızını aradı, ardından komşulardan yardım istedi. Apartmandaki dumanı fark eden komşular, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan K.'yi polis ekibi çıkardı. Komşusunun evini yakma girişiminde bulunan Serhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.