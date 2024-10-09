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        Denize atlayınca boynu kırılan Yunus, 32 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten denize atlayınca boynu kırılan Yunus Gürdal (26), tedavi gördüğü hastanede 32 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:20
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        Denize atlayınca boynu kırılan Yunus, 32 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten denize atlayınca boynu kırılan Yunus Gürdal (26), tedavi gördüğü hastanede 32 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

        Olay, 7 Eylül Cumartesi günü Kumluca ilçesi Karaöz Limanı'nda meydana geldi. Sanayide esnaf olan Yunus Gürdal, tatil amacıyla geldiği limanda arkadaşlarıyla denize girmek istedi. Gürdal, yaklaşık 3 metre yükseklikteki limanın mendireğinden denize atladı. Boynu kuma saplanan Gürdal'ı hareketsiz gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Yunus Gürdal'ı, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tetkiklerde Gürdal'ın boynunda kırık tespit edilerek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yaşam savaşı veren Gürdal, 32 gün sonra hayatını kaybetti. Gürdal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde baba Hasan Hüseyin, anne Havva Gürdal ile yakınları cenazeyi almaya geldi. İşlemlerinin ardından Gürdal'ın cenazesi defnedilmek üzere Isparta'nın Sütçüler ilçesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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