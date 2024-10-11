Hiranur'un polislik hayali, Dünya Kız Çocukları Günü'nde gerçek oldu

ANTALYA'da polis olmak isteyen Hiranur, Dünya Kız Çocukları Günü'nde polis üniforması giyerek ekipler ile devriye attı. Hiranur’un mutluluğu, duygu dolu anlar yaşattı.

Konyaaltı ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan ve evde bakım hizmeti alan Hiranur isimli özel çocuk, polis olma hayalini Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. İlgili kurumların durumu Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesiyle buraya davet edilen Hiranur, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar ve emniyet mensupları tarafından karşılanarak merak ettiği birimleri ziyaret etti. Hayallerini anlatan Hiranur, polis aracına binerek ekiplerle birlikte devriye görevine çıktı. Polis aracı ile devriye atan Hiranur, siren ve megafon ile vatandaşları selamladı.