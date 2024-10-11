Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hiranur'un polislik hayali, Dünya Kız Çocukları Günü'nde gerçek oldu

        ANTALYA'da polis olmak isteyen Hiranur, Dünya Kız Çocukları Günü'nde polis üniforması giyerek ekipler ile devriye attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:29 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hiranur'un polislik hayali, Dünya Kız Çocukları Günü'nde gerçek oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da polis olmak isteyen Hiranur, Dünya Kız Çocukları Günü'nde polis üniforması giyerek ekipler ile devriye attı. Hiranur’un mutluluğu, duygu dolu anlar yaşattı.

        Konyaaltı ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan ve evde bakım hizmeti alan Hiranur isimli özel çocuk, polis olma hayalini Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. İlgili kurumların durumu Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesiyle buraya davet edilen Hiranur, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar ve emniyet mensupları tarafından karşılanarak merak ettiği birimleri ziyaret etti. Hayallerini anlatan Hiranur, polis aracına binerek ekiplerle birlikte devriye görevine çıktı. Polis aracı ile devriye atan Hiranur, siren ve megafon ile vatandaşları selamladı.

        Polis üniforması giymekten çok mutlu olduğunu belirten Hiranur’a Dünya Kız Çocukları Günü anısına İlçe Emniyet ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin personeli tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Hiranur'un polislik hayali, Dünya Kız Çocukları Günü'nde gerçek oldu
        Hiranur'un polislik hayali, Dünya Kız Çocukları Günü'nde gerçek oldu
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Altın Portakal Film Festivali'nde "İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban" b...
        Altın Portakal Film Festivali'nde "İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban" b...
        Alanyaspor - Hull City: 0-2
        Alanyaspor - Hull City: 0-2
        Başpehlivanların hikayesi beyaz perdeye taşındı
        Başpehlivanların hikayesi beyaz perdeye taşındı
        Alanya'da inşaattan düşen işçi öldü
        Alanya'da inşaattan düşen işçi öldü