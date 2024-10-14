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        Klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadın hastanede, annesi adliyede

        ANTALYA Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bıraktığı belirlenince gözaltına alınan Rus kadın, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:15
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        Klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadın hastanede, annesi adliyede
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        ANTALYA Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bıraktığı belirlenince gözaltına alınan Rus kadın, hastanede tedaviye alındı. Kadının annesi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bebeğin tedavisi ise başka bir hastanede sürüyor.

        Antalya Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. Çağırılan polisin yaptığı araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden E.B.'nin, annesi E.B. ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova’ya gitmeye hazırlanan E.B. ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Bebeği dünyaya getiren kadının annesi E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hastanede yatan E.B.'nin de tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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