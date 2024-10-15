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        'Doktora gideceğim' deyip evden çıktıktan sonra kayboldu, ormanda cansız bedeni bulundu

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde doktora gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra kaybolan Ali Doğan'ın (35) ormanda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:10
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        'Doktora gideceğim' deyip evden çıktıktan sonra kayboldu, ormanda cansız bedeni bulundu
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde doktora gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra kaybolan Ali Doğan'ın (35) ormanda cansız bedeni bulundu. Doğan'ın av tüfeği ile başından vurulduğu belirlendi.

        Kumluca'da bir akaryakıt istasyonuna bağlı markette kasiyer olarak çalışan Ali Doğan, dün öğle saatlerinde rahatsız olduğunu ve doktora gideceğini söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Ali Doğan'dan bir daha haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde polise başvurdu. Doğan'ı arama çalışması başlatılırken, Kumluca'nın komşu ilçesi Finike'ye bağlı Akçaalan Mahallesi yolu Alakır Barajı yakınlarındaki ormanda bugün saat 12.30 sıralarında hareketsiz yatan birini gören Finike Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Av tüfeğiyle başından vurulduğu belirlenen kişinin Ali Doğan olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Doğan'ın yanında av tüfeği bulunurken, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Ekipler intihar şüphesi üzerinde dururken, Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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