Akdeniz'de 4,7'lik deprem
ANTALYA'nınKaş ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANTALYA'nınKaş ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre Akdeniz’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.54’te Antalya Kaş ilçesinin 113,96 kilometre açığında 23,55 kilometre derinlikte kaydedilen deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir zarara neden olmadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.