Büyük Manavgat yangınında zarar gören ağaçlar, antik yapıların üzerine devrildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2021'deki ‘büyük Manavgat yangınının etkilediği Seleukeia (Lyrbe) Antik Kenti'nin çevresinde bulunan ağaçlar zamanla kuruyup, antik yapıların üzerine devrildi. Ağaçlardan bazıları Helenistik çağdan kalma yapılara zarar verdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat'taki yangın, 28 Temmuz 2021'de başladı ve çeşitli illerden gelen destek ekiplerinin de müdahalesiyle 10'uncu gününde söndürüldü. Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlara da sıçrayan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektar orman yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü. Yangın sonrasında yanan alanlara Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yeşillendirme çalışmaları kapsamında 5 milyon 170 bin fidan dikildi. 153 bin ton tohum toprakla buluştu. 30 bin hektarda tabii, 14 bin hektarda suni gençleştirme uygulandı. 467 hektar alanda ise endüstriyel plantasyon ile ağaçlandırma yapıldı.

Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Seleukeia Antik Kenti de yangından kısmen etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin girişindeki ve çevresindeki bütün ağaçlar yangında kül olurken, antik kentin dış kısmındaki duvarlarda is oluştu. O dönem Side Müzesi Müdürlüğü nezaretinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, antik kentte temizlik çalışması yaptı. Bu çalışmalarla kozalaklar ve küller temizlendi, yanan ağaçlar yerine yeni fidanlar çıktı.

Yangından etkilendiği belirlenen ağaçların bazılarının kesimi için o dönemde yeşil oldukları gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınamadı. Bu nedenle antik kentin çevresindeki bu ağaçlarla ilgili temizlik çalışması yapılamadı. Yangının etkisiyle zamanla kuruyan ağaçlar yağmur ve fırtına gibi doğa olayları nedeniyle yıkılmaya başladı. Tamamı 1'inci derecede arkeolojik sit alan olan Seleukeia Antik Kenti'nde Helenistik çağdan bu yana ayakta duran yapıların üzerine devrilen ağaçlar, tapınak, mezarlık kilisesi ve agora binası gibi yapılara zarar verdi. Ağaçların devrilmesiyle birlikte yapılardaki taşların da düştüğü görüldü.