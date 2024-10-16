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        Klozete yeni doğan bebek bırakan Rus kadın tutuklandı

        ANTALYA Havalimanı'nda klozet içine yeni doğan bebeği bıraktığı belirlenince gözaltına alınan Rus Ekaterina Burnazkina (28) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:10
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        Klozete yeni doğan bebek bırakan Rus kadın tutuklandı
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        ANTALYA Havalimanı'nda klozet içine yeni doğan bebeği bıraktığı belirlenince gözaltına alınan Rus Ekaterina Burnazkina (28) tutuklandı.

        Antalya Havalimanı'nda pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile hızlı bir şekilde pasaport kontuvarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova'ya gitmeye hazırlanan Ekaterina Burnazkina ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina, dün akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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