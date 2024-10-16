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        Beton mikseri altında kalan 8 yaşındaki bisikletli çocuk yaşamını yititdi

        ANTALYA'da beton mikserinin çarptığı bisikletli 8 yaşındaki Hasan Hamza Yeşildağ'a (8), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 22:34 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:40
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        Beton mikseri altında kalan 8 yaşındaki bisikletli çocuk yaşamını yititdi
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        ANTALYA'da beton mikserinin çarptığı bisikletli 8 yaşındaki Hasan Hamza Yeşildağ'a (8), hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Okul çıkışı bisikletiyle eve dönen Hasan Hamza Yeşildağ, o sırada sokağa dönüş alan Mustafa T. (23) kontrolündeki 48 ANC 970 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceme ekiplerinin çalışmasının ardından Hasan Hamza Yeşildağ’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        CENAZESİ YAKINLARI TARAFINDAN ALINDI

        Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından Yeşildağ'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Aksu'ya götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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