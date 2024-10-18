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        Yağışlar en fazla Doğu Anadolu'da arttı, Ege'de azaldı

        TÜRKİYE'de1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 dönemini kapsayan 2024 su yılı yağışları, normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:10
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        Yağışlar en fazla Doğu Anadolu'da arttı, Ege'de azaldı
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        TÜRKİYE'de1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 dönemini kapsayan 2024 su yılı yağışları, normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde tamamlandı. Normallerine göre en fazla artma yüzde 28 ile Doğu Anadolu, en fazla azalma yüzde 17 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi. 2024 su yılı yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, son 36 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023-2024 Su Yılı 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre, 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 dönemini kapsayan 2024 su yılı yağışları, normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde tamamlandı. Türkiye geneli su yılı yağışı 597 mm ölçüldü. 1991-2020 yıllarını kapsayan süreçteki normali 573,4 mm ve geçen yıl aynı dönem su yılı yağışı 540,5 mm olan Türkiye'nin 2024 su yılında yağışı normaline göre yüzde 4, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 artma gösterdi.

        ŞIRNAK, HAKKARİ ÇEVRELERİNDE ARTIŞ YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

        Yağışlar, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Kastamonu, Tokat ve Afyonkarahisar çevreleri, Antalya'nın batısı, Ankara, Konya ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yüzde 20'nin üzerinde azaldı. Giresun, Trabzon ve Ardahan çevreleri, Doğu Anadolu'nun orta ve güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi. Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise artış oranı yer yer yüzde 60'ın üzerine çıktı.

        ARTVİN, RİZE VE TRABZON'DA 65 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

        Bölge genelinde su yılı yağışları Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde normali civarında, Ege ve Akdeniz bölgelerinde normallerinin altında, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normalleri üzerinde gerçekleşti. Normallerine göre en fazla artma yüzde 28 ile Doğu Anadolu, en fazla azalma yüzde 17 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi. 2024 su yılı yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 36 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İl geneli yağışlarda en fazla yağış 1966,4 mm ile Rize'de, normaline göre en fazla artış yüzde 66 ile Şırnak'ta gerçekleşti. En az yağış 360,3 mm ile Aksaray'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 25 ile Denizli'de meydana geldi. Su yılı yağışları Artvin, Rize ve Trabzon'da 65, Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de 36, Van'da 30, Muş'ta son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        MARMARA'DA NORMALİ CİVARINDA, EGE'DE YÜZDE 17 AZ

        Marmara Bölgesi'nin su yılı yağışı 668,9 mm ölçüldü. Normali 670 mm ve 2023 su yılı yağışı 505,9 mm olan Marmara'da yağışlar normali civarında gerçekleşirken, 2023 su yılı yağışına göre yüzde 32 artma gösterdi. Ege Bölgesi'nin su yılı yağışı 504,3 mm oldu. Normali 604,7 mm ve 2023 su yılı yağışı 578,4 mm kaydedilen Ege'de yağışlarda normaline göre yüzde 17, 2023 su yılı yağışına göre yüzde 13 azalma gerçekleşti.

        AKDENİZ'DE NORMALİNDEN YÜZDE 7 AZALMA, KARADENİZ'DE YÜZDE 4 ARTMA

        Su yılı yağışı 618,2 mm, normali 665,1 mm ve 2023 su yılı yağışı 567,1 mm olan Akdeniz Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 7 azalma, 2023 su yılı yağışına göre yüzde 9 artma gerçekleşti. İç Anadolu Bölgesi'nin su yılı yağışı 394,3 mm oldu. Normali 402,2 mm ve 2023 su yılı yağışı 395 mm ölçülen İç Anadolu'nda yağışlar normali ve 2023 su yılı yağışı civarında yaşandı. Karadeniz Bölgesi'nin su yılı yağışı 721 mm ölçüldü. Normali 697 mm ve 2023 su yılı yağışı 742 mm olan Karadeniz'de yağışlarda normaline göre yüzde 4 artma meydana gelirken, 2023 su yılı yağışı civarında gerçekleşti.

        DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ARTTI

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin su yılı yağışı 689 mm, normali 537,3 mm ve 2023 su yılı yağışı 522,2 mm olarak kayıtlara geçti. Yağışlarda normaline göre yüzde 28, 2023 su yılı yağışına göre yüzde 32 artma gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin su yılı yağışı 620,8 mm ölçüldü. Normali 533,9 mm ve 2023 su yılı yağışı 465,8 mm olan Güneydoğu'da yağışlarda normaline göre yüzde 16, 2023 su yılı yağışına göre yüzde 33 artma gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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