Antalya'da orman yangını

Tepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

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