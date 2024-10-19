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        Polis memuru, kendisini takip eden oto tamircinin silahlı saldırısına uğradı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen, kendisini takip eden oto tamirci G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:40
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        Polis memuru, kendisini takip eden oto tamircinin silahlı saldırısına uğradı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen, kendisini takip eden oto tamirci G.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Polis memuru ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Sanayi Sitesi içerisindeki Boğazkent yolu üzerinde meydana geldi. Antalya'da görevli polis memuru Ali Şen, yaklaşık 2 ay önce arızalanan aracını tamir için oto tamircisi G.K.'ye teslim etti. Bugün aracının durumunu sormak üzere G.K.'nin dükkanına gelen Ali Şen, bir süre sonra ayrıldı. İddiaya göre G.K., kendi aracıyla takip ettiği Ali Şen'e, araçtan inmeden av tüfeğiyle ateş edip, olay yerinden kaçtı. Sırtından vurulan polis memuru Ali Şen yere düştü.

        SALDIRGAN KAÇTI

        İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Ağır yaralanan Ali Şen, ilk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Şen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobille yaklaşan saldırganın Ali Şen'e ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı, Ali Şen'in de yere düştüğü anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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