Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Polis memuru, kendisini takip eden oto tamircinin silahlı saldırısına uğradı (2)

        2ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAntalya'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen'in av tüfeğiyle gerçekleştirilen saldırıda yaraladığı olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 22:25 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuru, kendisini takip eden oto tamircinin silahlı saldırısına uğradı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        2ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen’in av tüfeğiyle gerçekleştirilen saldırıda yaraladığı olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen oto tamircisi G.K. ile aracı kullandığı belirlenen M.A.T., polisin çalışmasının ardından kısa sürede yakalandı. Olay sırasında M.A.T.’nin aracı kullandığı, arka koltukta oturan G.K.'nın ise saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis memuru Ali Şen’in hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yıldızlar sahnede!
        Yıldızlar sahnede!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Antalyaspor - Galatasaray: 0-3
        Antalyaspor - Galatasaray: 0-3
        Kaş Belediyesi 3. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı
        Kaş Belediyesi 3. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı
        Antalya'daki orman yangını yaklaşık 2 hektarlık alan ve eve zarar verdi
        Antalya'daki orman yangını yaklaşık 2 hektarlık alan ve eve zarar verdi
        AK Parti Kemer İlçe Başkanlığına Uğur Ozan Gazioğlu yeniden seçildi
        AK Parti Kemer İlçe Başkanlığına Uğur Ozan Gazioğlu yeniden seçildi
        Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar
        Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar
        Şeker-İş Sendikası 9. Medya Buluşması Antalya'da yapıldı
        Şeker-İş Sendikası 9. Medya Buluşması Antalya'da yapıldı