Polis memuru, kendisini takip eden oto tamircinin silahlı saldırısına uğradı (2)

Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen’in av tüfeğiyle gerçekleştirilen saldırıda yaraladığı olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen oto tamircisi G.K. ile aracı kullandığı belirlenen M.A.T., polisin çalışmasının ardından kısa sürede yakalandı. Olay sırasında M.A.T.’nin aracı kullandığı, arka koltukta oturan G.K.'nın ise saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis memuru Ali Şen’in hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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