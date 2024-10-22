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        Antalya'da 'Şafak07 Huzur' operasyonu: 22 gözaltı

        ANTALYA'da polisin düzenlediği 'Şafak07 Huzur' operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:15
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        Antalya'da 'Şafak07 Huzur' operasyonu: 22 gözaltı
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        ANTALYA'da polisin düzenlediği 'Şafak07 Huzur' operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık mahallelerinde toplam 72 ekip, 425 personel, 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 adet dron desteği ile 70 adrese eş zamanlı 'Şafak07 Huzur' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 adet pompalı tüfek, 6 adet tabanca, 106 adet tabanca fişeği, 128 adet tüfek kartuşu, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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