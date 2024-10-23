Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Profesörden 'Noel Baba'nın mozaikleri açılsın' çağrısı

        İSTANBUL Üniversitesi'nden (İÜ) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profesörden 'Noel Baba'nın mozaikleri açılsın' çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSTANBUL Üniversitesi'nden (İÜ) Prof. Dr. Erkan Konyar, Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un ayak bastığı mozaik zeminin üzerinin kapatılmasının doğru olmadığını, koruma önlemleri alınarak görünür hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

        Demre’de milattan sonra 4'üncü yüzyılda piskoposluk yapıp, uzun yıllar yaşayan ve ölümünden sonra da ismini taşıyan Aziz Nikolaos Kilisesi'ne gömülen, tüm dünyanın 'Noel Baba' olarak tanıdığı Aziz Nikolaos'un 2022'deki kazılarda bulunan, ayak bastığı mozaik zeminlerin üzerinin kapatılması tepki çekti.

        HEM BİLİMSEL HEM TANITIM ANLAMINDA DOĞRU DEĞİL

        İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Erkan Konyar, hem bölgeye turist çekmek istenip hem de böyle değerli mozaiklerin üstünün kapatılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyerek, "Korumak amacıyla Koruma Kurulu bunun kapatılmasına karar vermişse, dünya üzerinde bir sürü örneği var. Yani koruma önlemleri alınıp, bu kadar değerli, inanç turizmi ve birçok yönden burayı görmeye gelenlerin yeni lokasyonlar da oluşturulması açısından korunması ve gösterilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da haberi yok, haberi olsa böyle bir olayın gerçekleştiğini bilse gerekli müdahaleyi yapar. Sanki lokalde Koruma Kurulu'nun aldığı bir karar gibi görünüyor. Bir taraftan Demre'ye turist çekilmek isteniyor ve çalışılıyor, inanç turizmi desteklenmeye çalışılıyor. Bu kadar değerli bir görselin üzerinin kapatılması hem bilimsel hem tanıtım anlamında doğru değil" diye konuştu.

        'GÖRÜNÜR KILINMASI GEREKİYOR'

        Aziz Nikolaos'un ayak bastığı mozaikler olması sebebiyle çok değerli olduklarına dikkati çeken Prof. Dr. Konyar, şöyle devam etti:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın olaya müdahale etmesi ve bu kadar değerli mozaikleri tekrar görünür kılması gerekiyor. Hangi çağda yaşıyoruz, üstünü kapatıp koruma diye bir şey yok. Üstü açık koruma önlemlerini alıp, insanların da görmesi, görünebilir hale getirmemiz gerekiyor. Artık o kadar çok teknik var ki, bunları saklamak yerine tam tersi açmamız gerekiyor. Teknoloji o kadar gelişti ki çok basit önlemlerle koruyabiliyor, görünür kılabiliyorsunuz. Kapatmanın hiçbir anlamı yok. Tepki topluyor tabii böyle şeylerin kapatılması. Türkiye'nin imajı ve kültür turizmi anlamında 'niye kapatıldı' gibi bir sürü komplo teorisi. Bunlara hiç gerek yok. Açık önlemler alıp camekan veya başka bir şekilde, o kadar çok yöntem var ki. Maliyetleri de çok yüksek değil."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        İliç'te ne yaşandı?
        İliç'te ne yaşandı?

        Benzer Haberler

        Örtüaltına geçişle muz üretimi 12 aya yayıldı
        Örtüaltına geçişle muz üretimi 12 aya yayıldı
        Antalya'da yeğenini darbettiği iddia edilen amca tutuklandı
        Antalya'da yeğenini darbettiği iddia edilen amca tutuklandı
        Antalya'da 'Şafak07 Huzur' operasyonu: 22 gözaltı
        Antalya'da 'Şafak07 Huzur' operasyonu: 22 gözaltı
        Antalya'da "Şafak 07 Huzur" operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Antalya'da "Şafak 07 Huzur" operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Alanya'da drift yapan sürücüye 41 bin lira ceza kesildi
        Alanya'da drift yapan sürücüye 41 bin lira ceza kesildi
        Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan sanığa ağırlaştırılm...
        Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan sanığa ağırlaştırılm...